Опубликованы кадры последствий обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) Кировского района Донецка 23 июля.

Ребенок нашел обломки снаряда на улице. По его словам, в результате удара был поврежден стоящий рядом автомобиль, а также была пробита газовая труба. Второй снаряд прилетел на территорию кладбища.

Ранее в этот день ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет. Также три раза был обстрелян Киевский район города, украинские военные выпустили по нему в общей сложности 30 снарядов.

20 июля при обстреле со стороны украинских военных Петровского района города Донецка погиб один мирный житель. В 14:15 мск украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел велся со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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