В Сербии объявлен «красный» уровень опасности из-за аномальной жары. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает агентство Serbia posts со ссылкой на республиканский гидрометеорологический институт страны.

«Красный» уровень опасности введен из-за экстремально высоких температур, которые угрожают жизни людей и животных, а также могут нанести вред имуществу. Дневная температура воздуха в Сербии может составить 37–41 градус.

Ранее в этот день газета Kurir сообщила, что первый случай смерти от теплового удара из-за 40-градусной жары зарегистрирован в этом сезоне в Сербии. Отмечается, что в Белграде скончалась пожилая женщина.

Аномальная жара фиксируется и в других странах.

Так, в Италии 22 июля был введен «красный» уровень метеорологической опасности в 16 городах из-за жары. Ограничения коснулись, в частности, Рима, Милана, Турина, Флоренции и Генуи. Температура там составляет около 40 градусов и выше.

20 июля на западе полуострова Ютландия в Дании столбик термометра достиг отметки 35,6 градуса.

За день до этого в Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. По информации Daily Mail, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до +39,1 °C. Максимальный уровень опасности из-за жары в Соединенном Королевстве объявили ранее, 15 июля.