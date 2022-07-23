СМИ узнали имя будущего посла Украины в Германии

Преемником посла Германии на Украине Андрея Мельника станет украинский дипломат Алексей Макеев. Об этом сообщает 23 июля немецкий телеканал RTL, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, МИД ФРГ будет официально уведомлен об этом через две недели.

47-летний Макеев начал работать дипломатом в 1996 году, он хорошо владеет немецким и английским языками. В 2014-2020 годах он был политическим директором украинского МИД, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.

9 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла страны в Германии. Помимо него были уволены послы страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Украинский лидер объяснил увольнения послов ротацией.

Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом.

Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления Киева о нежелании принимать у себя президента Германии. Его высказывания не раз критиковали жители Германии.

20 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что экс-посол Украины в Германии Мельник давно известен как персонаж, которому чужды не только нормы дипломатии, но и нормы элементарного человеческого общения.