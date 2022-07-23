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СМИ узнали имя будущего посла Украины в Германии

RTL: послом Украины в ФРГ станет дипломат Алексей Макеев
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Bernd von Jutrczenka
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Преемником посла Германии на Украине Андрея Мельника станет украинский дипломат Алексей Макеев. Об этом сообщает 23 июля немецкий телеканал RTL, ссылаясь на собственные источники.

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По его данным, МИД ФРГ будет официально уведомлен об этом через две недели.

47-летний Макеев начал работать дипломатом в 1996 году, он хорошо владеет немецким и английским языками. В 2014-2020 годах он был политическим директором украинского МИД, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.

9 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла страны в Германии. Помимо него были уволены послы страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Украинский лидер объяснил увольнения послов ротацией.

Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом.

Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления Киева о нежелании принимать у себя президента Германии. Его высказывания не раз критиковали жители Германии.

20 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что экс-посол Украины в Германии Мельник давно известен как персонаж, которому чужды не только нормы дипломатии, но и нормы элементарного человеческого общения.

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