Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше зафиксирован дефицит сахара
Мир
Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне
Мир
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Мир
ВС РФ ликвидировали более 60 националистов формирования «Донбасс»
Экономика
Средний размер кредита на новостройки вырос за полгода на 43%
Общество
Пляжи Сочи вновь закрыли из-за шторма
Мир
ВСУ нанесли очередной удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области
Мир
Орбан допустил конец западного господства из-за событий на Украине
Мир
В Совфеде оценили отказ США поставить Киеву ракеты дальностью 300 км
Мир
В Донецке изучают возможность строительства нового аэропорта
Мир
Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского
Сюжет:

Премьер Венгрии Орбан заявил о потере четырех правительств Европы из-за санкций против РФ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как Европа потеряла уже четыре правительства. Об этом 23 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Не до меха: европейские шубы запылились из-за антироссийских санкций
Владельцы фабрик и магазинов переживают худшие времена в истории

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах <...> Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское <…> Люди столкнутся с резким повышением цен», — отметил он в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, говоря о недавних отставках премьер-министров перечисленных государств.

Глава правительства также обратил внимание на то, что большая часть мира демонстративно не поддержала Европу.

«Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — сказал Орбан.

По его словам, стратегия Запада изначально строилась на четырех положениях: Украина может выиграть с помощью англосаксонских инструкторов и оружия НАТО; санкции сделают РФ слабее и дестабилизируют российское руководство; Европа сможет управлять экономическими последствиями и пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада.

Данная стратегия провалилась, потому что «так никогда не выигрывают войны против русских», подчеркнул премьер. По его мнению, Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, целью которой был бы мир.

«Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», — уточнил он.

Накануне депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил о возможном эффекте бумеранга из-за введенных в отношении РФ санкций. Он считает, что бездумная внешняя политика, проводимая властями, может привести к экономическому краху в стране. Шмидт призвал отменить антироссийские санкции и вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ.

В свою очередь, Орбан, комментируя 15 июля санкционную политику Европы в отношении РФ, заявил, что европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022