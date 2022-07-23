Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше зафиксирован дефицит сахара
Мир
Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне
Мир
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Мир
ВС РФ ликвидировали более 60 националистов формирования «Донбасс»
Экономика
Средний размер кредита на новостройки вырос за полгода на 43%
Общество
Пляжи Сочи вновь закрыли из-за шторма
Мир
ВСУ нанесли очередной удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области
Мир
Орбан допустил конец западного господства из-за событий на Украине
Мир
В Совфеде оценили отказ США поставить Киеву ракеты дальностью 300 км
Мир
В Донецке изучают возможность строительства нового аэропорта
Мир
Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского
Сюжет:

В США назвали возможные последствия выхода конфликта на Украине из-под контроля

Foreign Affairs: выход конфликта на Украине из-под контроля заставит мир жить по-новому
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выход конфликта на Украине из-под контроля заставит мир жить по-новому. Об этом в субботу, 23 июля, сообщается в статье американского издания Foreign Affairs.

Угол падения: почему идут вниз рейтинги западных лидеров
Избирателям все меньше нравится проводимая ими политика

Авторы статьи заметили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден не хотят полномасштабного конфликта, однако ситуация всё равно может выйти из-под контроля.

«Конфликт может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не примет преднамеренного решения об эскалации», — говорится в статье.

По словам авторов материала, существует риск возникновения эскалации из-за сложности конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, ничто сейчас не может контролировать разворачивающиеся события.

«Переговоры между Киевом и Москвой прервались, и, несмотря на продолжающиеся усилия по урегулированию конфликта, с 24 февраля, когда началась <спецоперация по защите Донбасса>, о американо-российской дипломатии не было и речи. Добавьте к этому размер и сложность конфликта, количество вовлеченных стран и используемые новые технологии, и конфликт станет потенциально токсичным», — отмечается в материале.

6 июля сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Байден втягивает планету в новую мировую войну. Она отметила, что, запугивая мир Владимиром Путиным и пытаясь списать на российского президента все свои политические провалы и неудачи, Байден «увлекся украинской войнушкой».

30 июня премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что страны НАТО не планируют вступать в военный конфликт с Россией. В то же время он заявил о намерении альянса «увеличить потенциал сдерживания».

До этого, 27 июня, российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что продолжающиеся поставки американского оружия Украине усугубляют конфликт вокруг государства, повышают эскалацию ситуации и грозят непредсказуемыми последствиями.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает себя частью конфликта вокруг Украины и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации в Донбассе, потому что ущерб от него будет несопоставим.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022