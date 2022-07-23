В США назвали возможные последствия выхода конфликта на Украине из-под контроля

Выход конфликта на Украине из-под контроля заставит мир жить по-новому. Об этом в субботу, 23 июля, сообщается в статье американского издания Foreign Affairs.

Авторы статьи заметили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден не хотят полномасштабного конфликта, однако ситуация всё равно может выйти из-под контроля.

«Конфликт может выйти из-под контроля, даже если ни одна из сторон не примет преднамеренного решения об эскалации», — говорится в статье.

По словам авторов материала, существует риск возникновения эскалации из-за сложности конфликта между Россией и Украиной. Кроме того, ничто сейчас не может контролировать разворачивающиеся события.

«Переговоры между Киевом и Москвой прервались, и, несмотря на продолжающиеся усилия по урегулированию конфликта, с 24 февраля, когда началась <спецоперация по защите Донбасса>, о американо-российской дипломатии не было и речи. Добавьте к этому размер и сложность конфликта, количество вовлеченных стран и используемые новые технологии, и конфликт станет потенциально токсичным», — отмечается в материале.

6 июля сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Байден втягивает планету в новую мировую войну. Она отметила, что, запугивая мир Владимиром Путиным и пытаясь списать на российского президента все свои политические провалы и неудачи, Байден «увлекся украинской войнушкой».

30 июня премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что страны НАТО не планируют вступать в военный конфликт с Россией. В то же время он заявил о намерении альянса «увеличить потенциал сдерживания».

До этого, 27 июня, российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что продолжающиеся поставки американского оружия Украине усугубляют конфликт вокруг государства, повышают эскалацию ситуации и грозят непредсказуемыми последствиями.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает себя частью конфликта вокруг Украины и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации в Донбассе, потому что ущерб от него будет несопоставим.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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