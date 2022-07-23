В Нидерландах вывешивают перевернутые флаги в знак поддержки фермеров

Голландцы вывешивают перевернутые флаги страны в знак поддержки фермеров. Необычный флешмоб распространился не только на крупные города, но даже на маленькие деревни, передает телеканал «Известия». С начала июля в Нидерландах проходят протестные акции фермеров. Голландцы выходят на улицы, блокируют дороги и даже порты. Жители страны недовольны ужесточением экологических норм. Новые правила предписывают резко сократить выброс окиси азота, что может привести к банкротству многих фермерских хозяйств.

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