Глава МИД ФРГ Бербок назвала вызовом для НАТО фотографию Путина и Эрдогана

Глава МИД Германии Анналена Бербок подвергла критике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с российским лидером Владимиром Путиным и иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

«То, что президент Турции на этом фото, — мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», — сказала Бербок в интервью изданию Bild 23 июля, подчеркнув, что это «просто непостижимо».

Также министр прокомментировала обвинения в «вялых поставках» оружия Киеву, заверив, что у Германии нет цели обманывать своих европейских соседей.

«Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», — пояснила она.

19 июля президент России прибыл с однодневным визитом в Тегеран, для того чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Сообщалось, что в рамках тегеранской поездки Путин также проведет три раунда двусторонних переговоров.

Одним из таких раундов стала отдельная встреча с президентом Турции, на которой обсуждалась проблема вывоза украинского зерна. Эрдоган назвал посредническую роль России в данном вопросе конструктивной и положительной.

Турция является единственной страной НАТО, которая не стала вводить новые санкции против РФ после начала российской спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. В то же время она продавала Украине беспилотники Bayraktar TB-2, которые впоследствии использовались в боях с Вооруженными силами РФ.