Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше зафиксирован дефицит сахара
Мир
Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне
Мир
Сирийские военные не пропустили колонну американской техники
Мир
ВС РФ ликвидировали более 60 националистов формирования «Донбасс»
Экономика
Средний размер кредита на новостройки вырос за полгода на 43%
Общество
Пляжи Сочи вновь закрыли из-за шторма
Мир
ВСУ нанесли очередной удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области
Мир
Орбан допустил конец западного господства из-за событий на Украине
Мир
В Совфеде оценили отказ США поставить Киеву ракеты дальностью 300 км
Мир
В Донецке изучают возможность строительства нового аэропорта
Мир
Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

Глава МИД ФРГ Бербок назвала вызовом для НАТО фотографию Путина и Эрдогана

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Германии Анналена Бербок подвергла критике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с российским лидером Владимиром Путиным и иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

Трех единство: о чем договорились лидеры РФ, Ирана и Турции в Тегеране
И к каким выводам пришли Путин и Эрдоган в вопросах экспорта зерна с Украины

«То, что президент Турции на этом фото, — мягко говоря, вызов для НАТО, если так можно выразиться», — сказала Бербок в интервью изданию Bild 23 июля, подчеркнув, что это «просто непостижимо».

Также министр прокомментировала обвинения в «вялых поставках» оружия Киеву, заверив, что у Германии нет цели обманывать своих европейских соседей.

«Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», — пояснила она.

19 июля президент России прибыл с однодневным визитом в Тегеран, для того чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Сообщалось, что в рамках тегеранской поездки Путин также проведет три раунда двусторонних переговоров.

Одним из таких раундов стала отдельная встреча с президентом Турции, на которой обсуждалась проблема вывоза украинского зерна. Эрдоган назвал посредническую роль России в данном вопросе конструктивной и положительной.

Турция является единственной страной НАТО, которая не стала вводить новые санкции против РФ после начала российской спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. В то же время она продавала Украине беспилотники Bayraktar TB-2, которые впоследствии использовались в боях с Вооруженными силами РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022