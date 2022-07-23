Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне

Певец Пьер Нарцисс похоронен в Камеруне. Об этом 23 июля сообщила бывшая жена артиста Валерия Калачева.

«Пьер Нарцисс Лорензо Наполи де Суза, объединивший народы и страны в дружбе, музыке и любви был предан земле», — написала она в своем аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам экс-супруги, певца оплакали его родные люди и народы разных стран.

«Оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции он внес большой вклад в этот мир», — добавила Калачева.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что гроб с телом эстрадного исполнителя Пьера Нарцисса покинул Россию. Самолет с ним вылетел в Камерун.

За день до этого прошла церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Участие в ней приняли родные артиста, а также друзья и коллеги по сцене.

45-летний Пьер Нарцисс скончался 21 июня в Москве. Артист страдал от тяжелой формы подагры, которая привела к развитию сопутствующих заболеваний. По словам пиар-менеджера артиста, Нарцисс не перенес экстренную операцию на почках.

Настоящее имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился певец в Камеруне в 1977 году. Приехал в Россию для обучения на факультете журналистики в МГУ. Участвовал в «Фабрике звезд», а также играл в команде КВН РУДН. Прославился яркими хитами, в числе которых песня «Шоколадный заяц».