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Венгерский премьер Орбан заявил, что санкции не пошатнули Россию

Премьер Венгрии Орбан заявил о потере четырех правительств Европы из-за санкций против РФ
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Санкции Запада в отношении России не оказали влияния на Москву, а вот в Европе правительства уже четырех стран отправились в отставку. Такое заявление сделал 23 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах... Санкции не пошатнули Москву», — сообщил Орбан, выступая в городе Бэиле-Тушнад в Румынии.

Глава венгерского правительства заявил, что Европа сейчас находится в беде, как в экономической, так и политической. А ее жертвами стали правительства Великобритании, Эстонии, Италии и Болгарии, где сменяются премьер-министры.

Он также отметил, что события на Украине, вполне возможно, положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок.

«Большая часть мира тоже нас демонстративно не поддержала — Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир, Африка — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами», — указал Орбан.

15 июля Орбан также обратил внимание на то, что в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад из-за обратного эффекта антироссийских санкций. А санкционную политику Евросоюза по отношению к России он назвал выстрелом в легкие Европы, которая уже «начала задыхаться».

Тогда же журналист французского издания Valeurs Actuelles Арно Бенедетти, заявил, что западные страны допустили ошибку, встав на путь противостояния России. Он отметил успех Москвы как в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, так и на дипломатической арене, указав, что введенные Западом против России санкции не принесли желаемых плодов, а наоборот, «обернулись против самих инициаторов».

10 июля лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен признала, что санкции ЕС против России оказались неэффективными и больше ударили по Франции, чем по РФ.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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