Артиллерия Вооруженных сил России в районе села Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожила боле 60 боевиков. Об этом сообщили 23 июля в Министерстве обороны РФ.

«В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования «Донбасс» ликвидировано более 60 боевиков», — заявили официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Добровольческое нацформирование теробороны «Донбасс» было сформировано в апреле 2014 года. Согласно данным из открытых источников, оно входит в состав 15-го отдельного полка Национальной гвардии Украины, в состав которого вошло в 2016 году.

Со стороны боевиков «Донбасса» зафиксированы многочисленные факты мародерства, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований, в том числе несовершеннолетних, а также пыток и жестоко обращения с заключенными.

Также сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили до 200 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Апостолово Днепропетровской области. А в районе населенного пункта Белогоровка ДНР ударами оперативно-тактической авиации ВКС РФ уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

20 июля Вооруженные силы РФ уничтожили более 200 украинских боевиков под Одессой. А также еще около 40 украинских боевиков в Соледаре в ДНР, нанеся высокоточным оружием удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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