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Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС, разрушений нет

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в субботу, 23 июля, сообщил о нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударах по мосту в районе Каховской ГЭС.

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«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала», — прокомментировал он «РИА Новости».

Как подчеркнул Стремоусов, украинские силовики обстреляли мост через реку Ингулец возле поселка Дарьевка, зафиксированы попадания.

«Всё сбили, всё удачно. Никаких повреждений серьезных не было. Были незначительные повреждения, но серьезного ничего не было. Всё это мелочь», — заметил Стремоусов.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев констатировал факт того, что местным военным удалось отразить ракетный удар противника.

До этого, 18 июля, появилась информация об ударе со стороны ВСУ в районе Каховской ГЭС. Зафиксированы повреждения газопровода, но важные элементы инфраструктуры задеты не были, кроме того, перебоев в энергоснабжении не отмечалось. Позже стало известно о смерти двух охранников.

19 июля Стремоусов сообщил об усилении в регионе системы противовоздушной обороны на фоне участившихся ударов со стороны ВСУ. В Новой Каховке была объявлена воздушная тревога.

Херсонская область, которая граничит с Крымом, полноценно перешла под контроль военнослужащих РФ в середине марта на фоне спецоперации России по защите Донбасса. О решении ее проведения президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В середине февраля власти Луганской и Донецкой народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских боевиков и обратились за поддержкой к российскому правительству.

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