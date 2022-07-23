Карта спецоперации на Украине 23 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника.

В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков. А в районе населенного пункта Белогоровка в ДНР ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, за сутки поражено 12 пунктов управления ВСУ, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.