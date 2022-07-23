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Спецназ Вооруженных сил России обнаружил замаскированные позиции ВСУ на Украине

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Подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в период проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса получают информацию о том, где располагаются позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью их дальнейшей ликвидации.

Министерство обороны России обнародовало запись обнаружения опорных пунктов подразделений украинских военных.

При выполнении цели по вскрытию замаскированных позиций Вооруженных сил Украины группа специального назначения организовала разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником.

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Направляясь в район, где планировалась организация разведывательно-поисковых действий, группой был найден передовой дозор националистов Украины, под прикрытием которого находились главные позиции замаскированного опорного пункта, а также позиций с техникой.

«Производили разведывательно-поисковые действия и уткнулись на так называемый «секрет» противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам», — подчеркнул командир группы спецназа Андрей.

Он обратил внимание на то, что разведка обязана работать без шума. Исключения составляют те ситуации, когда осуществляется неожиданная встреча с противником, уточнил командир.

После короткого контакта с передовым «секретом» противника группа удалилась на безопасное расстояние, установила координаты места скопления живой силы и танков противника и навела огонь артиллерии.

Группа спецназа, которая состоит из разведчиков, снайперов, инженеров, связистов и военных врачей, отправилась в район вероятного расположения Вооруженных сил Украины.

«В данный момент мы работаем в лесном массиве, наблюдение сводится к нулю. Моя задача как снайпера: веду прикрытие группы при проведении разведывательно-поисковых действий. Также веду разведку, выявляю различные приоритетные цели и уничтожаю их», — подчеркнул снайпер.

В итоге проделанной работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям украинских военных был нанесен точный артиллерийский удар.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что потери военных украинской армии, которые происходят каждый день, — 30 убитых и 250 раненых бойцов.

Ранее официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области и пять беспилотников в Харьковской области и ДНР

Накануне, 19 июля, командир батареи Александр Прошин подчеркнул, что артиллерийские подразделения Народной милиции ЛНР наносят удары по позициям армии Украины на светлодарском направлении. Окружение группировки Украины в районе Углегорской ТЭС в Светлодарске подходит к концу.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения ЛДНР. Предшествовали такому решению обострение ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках, а также обращение их руководства к Российской Федерации с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию в отношении жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота на украинской территории, с 2014 года.

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