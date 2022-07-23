Спецназ Вооруженных сил России обнаружил замаскированные позиции ВСУ на Украине

Подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в период проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса получают информацию о том, где располагаются позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью их дальнейшей ликвидации.

Министерство обороны России обнародовало запись обнаружения опорных пунктов подразделений украинских военных.

При выполнении цели по вскрытию замаскированных позиций Вооруженных сил Украины группа специального назначения организовала разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником.

Направляясь в район, где планировалась организация разведывательно-поисковых действий, группой был найден передовой дозор националистов Украины, под прикрытием которого находились главные позиции замаскированного опорного пункта, а также позиций с техникой.

«Производили разведывательно-поисковые действия и уткнулись на так называемый «секрет» противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам», — подчеркнул командир группы спецназа Андрей.

Он обратил внимание на то, что разведка обязана работать без шума. Исключения составляют те ситуации, когда осуществляется неожиданная встреча с противником, уточнил командир.

После короткого контакта с передовым «секретом» противника группа удалилась на безопасное расстояние, установила координаты места скопления живой силы и танков противника и навела огонь артиллерии.

Группа спецназа, которая состоит из разведчиков, снайперов, инженеров, связистов и военных врачей, отправилась в район вероятного расположения Вооруженных сил Украины.

«В данный момент мы работаем в лесном массиве, наблюдение сводится к нулю. Моя задача как снайпера: веду прикрытие группы при проведении разведывательно-поисковых действий. Также веду разведку, выявляю различные приоритетные цели и уничтожаю их», — подчеркнул снайпер.

В итоге проделанной работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям украинских военных был нанесен точный артиллерийский удар.

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Накануне, 19 июля, командир батареи Александр Прошин подчеркнул, что артиллерийские подразделения Народной милиции ЛНР наносят удары по позициям армии Украины на светлодарском направлении. Окружение группировки Украины в районе Углегорской ТЭС в Светлодарске подходит к концу.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения ЛДНР. Предшествовали такому решению обострение ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках, а также обращение их руководства к Российской Федерации с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию в отношении жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота на украинской территории, с 2014 года.