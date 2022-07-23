В Севастополе сотрудники МЧС обезвредили два снаряда времен ВОВ

В Севастополе обнаружили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Оба снаряда обезвредили сотрудники МЧС, передает телеканал «Известия». Местность пришлось оцепить, а движение — перекрыть. Извлечение осложнялось тем, что вблизи находились дома. Жителей предварительно доставили в пункты временного размещения. Снаряды отвезли на полигон и взорвали.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.