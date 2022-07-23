В Совфеде оценили отказ США поставить Киеву ракеты дальностью 300 км

Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о неготовности передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 км должно отрезвить горячие головы на Украине. Об этом 23 июля заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Заявление Салливана должно отрезвить определенные горячие головы на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать супергероев, бесстрашно играющих в «русскую рулетку», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Ковитиди, в Европе уже очень обеспокоены происходящим и открыто говорят о том, что, вооружая Украину, США подводят минное устройство под своих же союзников.

«В ЕС понимают, чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны. Как известно, даже незаряженное ружье на стене один раз в год может выстрелить», — отметила сенатор.

Госдеп США выполняет свою долларовую миссию, зарабатывая при любых политических раскладах, заключила она.

Ранее в этот день Салливан сказал, что США не планируют поставлять Киеву ракеты ATACMS дальностью 300 км для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он отметил, что это решение президента страны Джо Байдена. По словам Салливана, Вашингтон по-прежнему стремится помогать Украине, однако считает нужным исключить любые провокации, которые теоретически могли бы положить начало третьей мировой войне.

Ранее, 20 июля, глава минобороны США Ллойд Остин уже давал понять, что у Вашингтона пока нет планов по отправке на Украину снарядов для РСЗО HIMARS дальностью свыше 80 км. По словам Остина, дальнейшие поставки американского оружия, военной техники и боеприпасов будут зависеть от того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия и в чем заключаются их потребности.

До этого, 14 июля, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Федор Вениславский заявил, что сейчас у ВСУ есть снаряды для HIMARS дальностью до 70 км. Он отметил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о необходимости предоставления снарядов большей дальности.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» 1 июня назвал серьезным решением поставку HIMARS Киеву. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации. Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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