В Санкт-Петербурге девушка на каршеринге протаранила скорую помощь

В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга протаранил машину скорой помощи. ЧП случилось на набережной Обводного канала.

В распоряжении «Известий» в субботу, 23 июля, появились кадры с места аварии.

На записи видно, как машина скорой помощи стремится проскочить перекресток, в этот момент в нее на большой скорости влетает легковой автомобиль. После удара машина скорой упала на бок.

В результате ДТП пострадал один человек.

Обстоятельства и причины случившегося пока устанавливаются.

22 июля Госавтоинспекция Хабаровска сообщила о ДТП с участием Toyota Cube и скорой помощи. В результате случившегося пострадали двое взрослых и ребенок.