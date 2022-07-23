Газета Sankei заявила о планах Японии запретить Путину приезжать на похороны Абэ

Токио намерен не позволить президенту РФ Владимиру Путину посетить государственные похороны убитого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 23 июля сообщило издание Sankei со ссылкой на источники в правительстве.

Уточняется, что причиной этому стали введенные Японией после начала спецоперации по защите Донбасса персональные санкции.

«Однако дипломатические отношения с Москвой не разорваны, поэтому российская сторона будет уведомлена о церемонии», — отмечается в материале.

Утверждается, что Токио не планирует ослаблять ограничения для въезда Путина, если тот изъявит желание присутствовать на похоронах.

«Официальный представитель министерства иностранных дел Японии не ожидает визита российского президента», — говорится в статье.

Абэ хорошо знал Путина и в бытность премьером Японии много раз встречался с ним, в общении они были на «ты», подчеркивается в публикации.

Ранее, 9 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не планирует участвовать в траурной церемонии.

Покушение на Абэ было совершено утром 8 июля во время его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Злоумышленник выстрелил в него два раза из самодельного оружия. Политик скончался в больнице.

Сотрудники полиции задержали преступника. При этом он не оказывал сопротивления. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны страны Тэцуя Ямагами. Свой поступок он объяснил тем, что заподозрил Абэ якобы в связи с религиозной структурой, из-за которой обеднела его семья.

Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего.

Политик был премьер-министром Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах.