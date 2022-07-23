Лосей заметили на окраине Магнитогорска

В Челябинской области лоси начали приходить в города. Все чаще животных замечают на окраинах крупных населенных пунктов.

Так, жители Магнитогорска увидели трех лосей, бегущих в сторону города, возле постамента «Магнитогорск». Фото появилось в одном из городских пабликов.

В комментариях пишут, что это далеко не первый случай появления сохатых в этом месте. Ранее здесь даже встречали лосиху с детенышем, пишет kursdela.biz.

22 июля сообщалось, что в Тюмени, в 2 км от центра города, жители заметили лису. Животное прогуливалось недалеко от железнодорожного вокзала, во дворе жилого дома.