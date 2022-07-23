Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ нанесли очередной удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области
Происшествия
На третьем кольце в Москве столкнулись семь автомобилей
Экономика
В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года
Мир
Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского
Мир
ВСУ ударили системой HIMARS по мосту в Херсонской области
Мир
В Донецке изучают возможность строительства нового аэропорта
Мир
Стремоусов обвинил США в обстрелах моста в Херсоне из HIMARS
Мир
Власти Крыма сообщили о преодолении полуостровом последней блокады
Мир
Прекращение обстрелов моста под Херсоном власти связали с работой ПВО
Мир
В Германии совместное фото Эрдогана и Путина назвали вызовом для НАТО
Происшествия
В Сочи затопило дороги и некоторые районы из-за дождей
Сюжет:

Прекращение обстрелов моста под Херсоном власти связали с работой ПВО

На Херсонщине сообщили, что ВСУ прекратили обстрелы моста через Днепр, так как он защищен
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская армия прекратила обстреливать стратегически важный Антоновский мост через Днепр под Херсоном, потому что он надежно прикрыт системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 23 июля заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
Какую тактику борьбы с этим вооружением разработали российские ВС

«Антоновский мост сегодня не обстреливали. Несколько дней они пытались, два дня назад они в очередной раз попытались, но все 12 ракет были сбиты. Тогда поняли, что с нашей стороны усилена система ПВО, что бесполезно стрелять по мосту, и прекратили попытки», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день Стремоусов заявил, что вооруженные сиды Украины (ВСУ) нанесли удар по мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка в регионе. По его словам, в объект попало семь снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В то же время Стремоусов рассказал, что за обстрелами из РСЗО HIMARS Антоновского моста, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Алёшки на левом берегу Днепра, стоят не украинские националисты, а прибывшие в страну американские специалисты. Он подчеркнул, что военные и гражданские инженеры восстановят объект в любом случае. Однако при необходимости через Днепр развернут понтонные переправы, добавил замглавы ВГА.

Накануне он также заявил, что в Херсонской области усилена система ПВО. По словам Стремоусова, такая мера связана с ростом числа атак со стороны украинских военных, в том числе с применением американских РСЗО HIMARS.

Днем ранее он сообщил, что ВСУ в очередной раз пытались обстрелять Антоновский мост. Всего было выпущено 12 ракет из РСЗО HIMARS, которые были сбиты системой ПВО.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин 20 июля рассказал, что украинские военные обстреливают этот мост несколько дней.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022