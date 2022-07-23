Украинская армия прекратила обстреливать стратегически важный Антоновский мост через Днепр под Херсоном, потому что он надежно прикрыт системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 23 июля заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Антоновский мост сегодня не обстреливали. Несколько дней они пытались, два дня назад они в очередной раз попытались, но все 12 ракет были сбиты. Тогда поняли, что с нашей стороны усилена система ПВО, что бесполезно стрелять по мосту, и прекратили попытки», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день Стремоусов заявил, что вооруженные сиды Украины (ВСУ) нанесли удар по мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка в регионе. По его словам, в объект попало семь снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В то же время Стремоусов рассказал, что за обстрелами из РСЗО HIMARS Антоновского моста, соединяющего пригород Херсона Антоновку с городом Алёшки на левом берегу Днепра, стоят не украинские националисты, а прибывшие в страну американские специалисты. Он подчеркнул, что военные и гражданские инженеры восстановят объект в любом случае. Однако при необходимости через Днепр развернут понтонные переправы, добавил замглавы ВГА.

Накануне он также заявил, что в Херсонской области усилена система ПВО. По словам Стремоусова, такая мера связана с ростом числа атак со стороны украинских военных, в том числе с применением американских РСЗО HIMARS.

Днем ранее он сообщил, что ВСУ в очередной раз пытались обстрелять Антоновский мост. Всего было выпущено 12 ракет из РСЗО HIMARS, которые были сбиты системой ПВО.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин 20 июля рассказал, что украинские военные обстреливают этот мост несколько дней.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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