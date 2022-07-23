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В Германии совместное фото Эрдогана и Путина назвали вызовом для НАТО
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В Германии совместное фото Эрдогана и Путина назвали вызовом для НАТО

Глава МИД ФРГ Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным вызовом для НАТО
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Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Савостьянов
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Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что совместная фотография президентов Турции, Ирана и РФ — Тайипа Эрдогана, Эбрахима Раиси и Владимира Путина — это вызов для НАТО. Об этом она заявила в опубликованном в субботу, 23 июля, интервью в газете Bild.

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«То, что на этом фото есть турецкий президент, является вызовом, если говорить любезно», — подчеркнула она.

Бербок считает, что Турция, являясь членом Североатлантического альянса, важна на фоне конфликта на Украине.

«Поэтому для меня это фото непонятно именно с точки зрения члена НАТО», — заявила глава немецкого министерства иностранных дел.

19 июля состоялся трехсторонний саммит турецкого, иранского и российского лидеров — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Президент России также пообщался с лидерами Ирана и Турции по отдельности.

Предыдущая, 17-я международная встреча по Сирии в астанинском формате прошла 21–22 декабря в столице Казахстана.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате проходила с 7 по 8 июля 2021 года в Нур-Султане. Тогда Россия, Иран и Турция подчеркнули, что не приемлют незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти, принадлежащей Сирии.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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