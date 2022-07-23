Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского за большие заслуги в укреплении дружбы между Узбекистаном и Россией. Соответствующий указ опубликован 23 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Видных зарубежных политических и общественных деятелей награждают орденом Александра Невского за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.

Ранее, 5 июля, Путин обсудил по телефону с Мирзиёевым события в Каракалпакии. Кроме того, лидеры двух стран подняли актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической области. Главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства.