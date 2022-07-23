В Донецке изучают возможность строительства нового аэропорта

В ближайшие пять лет в Донецке построят новый аэропорт. Об этом 23 июля заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«Рассматриваем вопрос строительства нового аэропорта. Я уверен, что в ближайшие пять лет у нас будет современный аэропорт. Построить его не представляет технического труда. Россия — великая страна, имеет богатейший опыт в этом плане, начиная от чемпионата мира [по футболу], Олимпиады в Сочи», — цитирует его ТАСС.

Градоначальник отметил, что существующая в Донецке воздушная гавань восстановлению не подлежит.

«В нынешнем аэропорту в принципе нечего восстанавливать, там раньше была линия соприкосновения. Мы найдем территорию под строительство аэропорта, с землей проблем нет», — подчеркнул Кулемзин.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева был полностью разрушен в 2014–2015 годах в ходе длительных ожесточенных боев вооруженных формирований Украины и ополченцев ДНР. По итогам столкновений перешел под контроль ополчения. Воздушная гавань оказалась у линии соприкосновения враждующих сторон.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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