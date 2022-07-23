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ВСУ нанесли очередной удар в районе Каховской ГЭС в Херсонской области
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Стремоусов рассказал подробности удара ВСУ по мосту на дамбе Каховской ГЭС

Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС, разрушений нет
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Фото: РИА Новости
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ВСУ (Вооруженные силы Украины) нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС, рассказал в субботу, 23 июля, «РИА Новости» замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала», — отметил он.

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев подтвердил, что ракетная атака была отражена.

«Всё сбили, всё удачно. Никаких повреждений серьезных не было. Были незначительные повреждения, но серьезного ничего не было. Все это мелочь», — подчеркнул Стремоусов.

Вооруженные силы Украины обстреляли мост через реку Ингулец неподалеку от поселка Дарьевка, есть попадания, дополнил он.

Ранее, 18 июля, стало известно об ударе со стороны украинских силовиков в районе Каховской ГЭС. Был поврежден газопровод, однако важные элементы инфраструктуры всё же не пострадали, перебои в энергоснабжении не зафиксированы. Позже появилась информация о гибели двух охранников объекта инфраструктуры.

На следующий день Стремоусов заявил, что в регионе усиливают систему противовоздушной обороны в связи с участившимися ударами со стороны украинских военных. В этот же день в Новой Каховке объявили воздушную тревогу.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта на фоне специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса. О решении о ее проведении российский президент Владимир Путин заявил 24 февраля. В середине февраля власти ЛДНР сказали об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны военных Украины и обратились за поддержкой к Москве.

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