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Посольства США в странах Африки столкнулись с нехваткой сотрудников

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Фото: Global Look Press/White House
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В посольствах США в африканских странах не хватает персонала. Об этом 22 июля заявил высокопоставленный сотрудник госдепартамента.

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«Нам просто не хватает людей для всех задач, которые нам необходимо выполнять, и задач, которые нужны Вашингтону», — цитирует его американский журнал Foreign Policy.

Издание отмечает, что эта проблема подрывает внешнеполитические цели США на континенте и моральный дух дипломатического корпуса. Уточняется, что наиболее остро нехватка сотрудников ощущается в африканском регионе Сахель. Так, в последние месяцы в посольстве США в Нигере были вакантны более половины должностей.

По словам американских законодателей, дефицит персонала может подорвать усилия США по конкуренции с Россией и Китаем в регионе, заключило издание.

В зоне Сахеля располагается территория таких государств, как Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея.

Ранее, 15 июля, газета The Wall Street Journal отметила, что после начала российской спецоперации по защите Донбасса США и их партнеры по НАТО сфокусировались на объединении Запада. В то же время Россия и Китай исходят из того, что это стремление представляет собой устаревший образ мышления времен холодной войны, потерявший свою прежнюю актуальность. Издание признало, что позиция Москвы и Пекина отражает новые реалии: безразличие к странам Латинской Америки и Африки со стороны США, а также восприятие Вашингтона как ненадежного партнера дает России и Китаю открытое пространство для маневра.

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