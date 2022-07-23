Пять человек погибли при пожаре в магазине пиротехники в Перу
Минимум пять человек скончались и еще шестеро пострадали в результате возгорания в магазине пиротехники в городе Лима (Перу). Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает портал Crisis24.
Согласно имеющейся информации, один погибших — несовершеннолетний. Также известно, что пострадавшие госпитализированы,у двоих зафиксированы ожоги 70% поверхности тела.
На месте происшествия организованы поисково-спасательные работы. Причина возгорания пока не подтверждена.
Местные власти предупреждают, что районе, где произошел пожар, объявлен повышенный уровень опасности в связи с сильным задымлением и наблюдаются перебои с движением транспорта.
Жителям советуют пользоваться альтернативными маршрутами до тех пор, пока не будут сняты ограничения, чтобы минимизировать риск, связанный с воздействием дыма и продуктов горения.
Ранее, 19 июля, взрыв с последующим возгоранием произошел на дамбе Гувера в США. По словам официальных лиц, во время взрыва никто не пострадал, риска для энергосистемы нет.
Позже пресс-служба пожарных города Боулдер Сити сообщила на своей странице в Twitter, что возгорание удалось потушить еще до прибытия пожарных на место. Причины взрыва на данный момент выясняются.