Дана Борисова дала свой прогноз на бой Монсона и Дацика

Чемпион мира в тяжелом весе Джефф Монсон, вероятно, будет активнее бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика. Такое мнение в субботу, 23 июля, в разговоре с «Известиями» выразила российская телеведущая Дана Борисова.

По ее словам, она фанатка боев ММА, а однажды даже вышла на ринг и одержала победу.

«Про Дацика могу сказать, что он молодой, но он набрался опыта, он активный. Сейчас он набирает популярность и обороты. Джефф Монсон — у него огромный опыт, огромное желание победить. Ну и плюс Дацик он же больше все-таки специалист по боксу. А ММА — это более разнообразный вид борьбы, и мне кажется, это будет просто гремучая смесь», — сказала Борисова.

Она подчеркнула, что активность в ринге будет демонстрировать Монсон и будет брать опытом, несмотря на то, что Дацик будет мобильнее.

Кроме того, Борисова назвала Монсона более разнообразным бойцом.

Ранее, 21 июля, актер Владислав Демин назвал Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с Джеффом Монсоном. По его мнению, поединок будет интересным из-за того, что Монсон обладает огромным опытом.

До этого, 19 июля, президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что Дацик в последнее время отличился серией поединков с громкими победами. При этом, по словам президента промоушена, его соперник тоже смог набрать хорошую форму даже при отсутствии побед. Гаджиев заключил, что считает Дацика фаворитом. Однако «легкой прогулки» для него эксперт не прогнозирует.

Между тем Монсон 17 июля рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Бой впервые в истории клуба пройдет по правилам ММА.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать, будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.