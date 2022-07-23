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В ЛНР сообщили о четырех обстрелах из HIMARS за сутки со стороны ВСУ

ЛНР: ВСУ за сутки выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по республике
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Фото: РИА Новости/Сергей Степанов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки дважды обстреливали Луганскую Народную Республику (ЛНР) с применением четырех РСЗО HIMARS. Об этом в субботу, 23 июля, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Хорошее и Стаханов с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении.

Как отметили в представительстве ЛНР, в результате обстрела поселения Хорошее были повреждены мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника агрофирмы «Колос».

Об обстреле поселка Хорошее с использованием американских РСЗО Himars ранее в пятницу сообщал посол ЛНР в России Родион Мирошник. Тогда он говорил, что ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в свою очередь, заявил об уничтожении четырех установок HIMARS с 5 по 20 июля. Две из четырех установок были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина были ликвидированы в районе Красноармейска, а последний РСЗО — в ДНР, на восточной окраине Константиновки.

20 июля стало известно, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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