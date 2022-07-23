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Сомнолог рассказал о влиянии кошмаров на качество сна

Сомнолог Бузунов рассказал о влиянии кошмаров на качество сна
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Фото: Unsplash/Andisheh A
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Часты кошмары могут истощать нервную систему и приводить к серьезным психологическим проблемам, заявил 23 июля сомнолог, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

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Как пояснил специалист в беседе с RT, сновидения, в частности кошмарные, — это переработка накопленной информации, адаптация к окружающей среде, поиск решений, как действовать дальше.

«Проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся», — добавил врач.

По мнению сомнолога, разносюжетные кошмары можно воспринимать как «некий адаптационный элемент».

Однако, заметил Бузунов, если кошмары становятся частыми, и во время снов возникает чрезвычайная стрессовая нагрузка, нервная система человека начинает истощаться.

«Это самый плохой тип кошмаров, он часто описывается в фильмах: человек попадает в автокатастрофу, а ему потом каждую ночь снится, как он попадает в эту автокатастрофу. Мозг обращается к этой ситуации, не может к этому адаптироваться, не может принять решение, как действовать дальше, в ужасе просыпается, так и не найдя никакого решения», — привел пример доктор наук.

Заслуженный врач РФ заключил, что такая проблема впоследствии вызывает тревоги и депрессии. В этом случае он посоветовал обратиться к специалист.

Ранее, 4 апреля, врач-невролог Елизавета Рожнова рассказала, что если сонный паралич сочетается с повышенной дневной сонливостью или другими нарушениями сна, то это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. По ее словам, это может говорить и о таком опасном заболевании как нарколепсия. В таком случае необходимо обратиться к врачу-сомнологу, советует специалист.

До этого, 2 декабря, руководитель Центра медицины сна университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин рассказал, почему длительный сон может быть поводом для беспокойства. Поводом для обращения к врачу врач назвал сон длительностью 12–14 часов или более.

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