Япония намерена отказать Путину в присутствии на похоронах Абэ

Токио планирует отказать президенту РФ Владимиру Путину в пересечении границы для присутствия на похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в случае, если он изъявит желание их посетить. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщило агентство Nikkei.

«На российского лидера фактически распространяется запрет на въезд, введенный в ответ на проведение Москвой спецоперации в Украине», — говорится в публикации.

При этом 9 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует участвовать в траурной церемонии. Присутствие других представителей РФ зависит от протокольных правил.

Похороны Абэ уже состоялись 12 июля, на них присутствовали родные и близкие друзья политика. Государственные похороны экс-премьера пройдут 27 сентября.

Как объяснила японист Александра Бурыкина, «государственные похороны» — это устоявшийся термин. То, что основной ритуал погребения с соблюдением всех правил был уже проведен, не мешает повторно устроить официальные государственные поминки, утонила она.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего.

Как указал глава государства, жизнь бывшего премьер-министра страны и выдающегося государственного деятеля оборвала рука преступника. Путин отметил, что Абэ многое сделал для развития добрососедских отношений между Россией и Японией.

Убийцу экс-премьера задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

11 июля стало известно, что Абэ будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды Японии — орденом Хризантемы с цепью. Соответствующее решение было принято на состоявшемся заседании кабинета министров страны. Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Внутри страны его были удостоены лишь 14 человек.

Абэ занимал пост премьера Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он установил рекорд по длительности пребывания на этой должности.