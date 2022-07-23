Что случилось в мире за ночь, 23 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 23 июля в России и мире произошли следующие важные события: вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев может ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ, рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до уровня «C», агентство Bloomberg узнало о наращивании Тегераном и Эр-Риядом экспорта нефти в Европу, в Анапе пятеро детей и четверо взрослых доставлены в больницу после посещения аквапарка, где была превышена концентрация хлора. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — девять человек госпитализированы из-за переизбытка хлора в аквапарке Анапы

Пятеро детей и четверо взрослых были доставлены в больницу после посещения аквапарка в Анапе, где была превышена концентрация хлора.

В результате отравления два ребенка находятся в тяжелом состоянии, еще семь человек, в том числе три ребенка, — в состоянии средней тяжести. Также отмечается, что амбулаторную помощь получили еще пять человек, в том числе четыре ребенка.

Всего пострадали 14 человек, из них девять — дети.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, произошел сбой в работе очистной аппаратуры в одном из бассейнов аквапарка, где посетители катались с горки.

Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды из бассейнов.

Новости Украины — Киев может ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ

Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на Украине разрабатывается законопроект, предполагающий уголовную ответственность за получение гражданства РФ.

По ее словам, этот вопрос обсуждали на закрытом межведомственном совещании. Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление Киевом уже определено.

Ранее Верещук заявила, что получение российского паспорта «опаснее, чем ракеты».

Новости Украины — Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до уровня «C»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C». Данный уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

Стране потребуется «более широкая реструктуризация» госдолга из-за продолжения боевых действий на ее территории, которые могут продолжаться и в 2023 году.

Таким образом, прогнозируется сокращение украинской экономики на 33% в 2022 году с неглубоким восстановлением на 4% в 2023-м. Инфляция может вырасти до 30% к концу следующего года. Долг сектора госуправления вырастет на 48% в 2022 году, до 92% ВВП и до 103% в 2023-м.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о почти безнадежных перспективах экономики Украины.

По его словам, в экономической войне Запада против России западными лидерами совершенно забыта Украина, словно это просто «территория на выброс».

Новости мира — агентство Bloomberg узнало о наращивании Тегераном и Эр-Риядом экспорта нефти в Европу

Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России, узнало агентство Bloomberg.

Анализ данных показал, что общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% превышает показатель января 2022 года.

Данные трекинга морских судов свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия в первые три недели июля отправляла в Европу по трубопроводу Sumed более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные в аналогичный период прошлого года.

При этом Ирак поставляет нефть на европейский рынок исключительно морским путем. В июле танкеры перевозили через Суэцкий канал порядка 1,2 млн баррелей нефти в сутки. По данным агентства, большая часть этой нефти отгружалась в Ираке.

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