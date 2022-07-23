Госдеп США сообщил о гибели двух воевавших на стороне ВСУ американцев

Государственный департамент США подтвердил гибель двух американских граждан, воевавших на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом 22 июля сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Собеседник телеканала подчеркнул, что власти США находятся в контакте с семьями погибших и оказывают им консульскую поддержку.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине», — сказал он.

Телеканал не приводит имена американцев и отмечает, что, вероятно, наемники воевали на стороне Украины.

Накануне, 21 июля, телеканал NBC передавал, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ всегда носят с собой средства для самоликвидации, чтобы не попасть в российский плен.

Как отметил бывший штабс-сержант армии США Джеймс Васкес, он лично обучал солдат самоликвидации в случае угрозы попасть в плен.

Ранее в этот день сообщалось, что иностранные наемники на Украине жалуются на падение боевого духа. На это повлияли задержки с поставками нового оружия, обещанного Западом для Украины.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что перед тем, как отправиться в Донбасс, он не обладал полной информацией о ситуации, а если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, то не приехал бы туда.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях ДНР и ЛНР, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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