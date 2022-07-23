Из порта Бердянска отправятся сухогрузы с более чем 100 тыс. т зерна
В порту Бердянска в Запорожской области осуществляется загрузка четырех крупнотоннажных сухогрузов более 100 тыс. тоннами зерна для последующей отправки на внешний рынки. Об этом в субботу, 23 июля, заявил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Суда находятся на рейде, сейчас идет подготовка, их загрузка, объемы свыше 100 тыс. тонн готовятся к отправке на внешний рынок. Это четыре больших крупнотоннажных сухогруза», — приводит его слова ТАСС.
О возобновлении отгрузок зерна по морю из порта Бердянск стало известно 21 июня. Владимир Рогов сообщал, что основными импортерами запорожского зерна выступают Ближний Восток, страны Африки, Турция и масса трейдеров, включая трейдеров Северной Америки.
Накануне в военно-гражданской администрации области сообщали, что началась уборка зерновых в Мелитопольском районе. При этом, пояснили там, увласти освобожденной территории Запорожской области содействуют аграриям в вывозе скопившихся остатков прошлогоднего урожая зерна и не будут ограничивать их в выборе рынков сбыта.
До этого, 10 июня, Рогов сообщил, что в Запорожской области хранится около 1,5 млн т сельхозпродукции. Большую часть этих запасов планируется вывезти в страны Ближнего Востока через Крым.