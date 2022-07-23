В испанском Хаэне фермеры вышли на тракторную демонстрацию. Причина протеста — резкое повышение цен на топливо и фитосанитарные продукты, сообщает телеканал «Известия». По словам демонстрантов, за горючее и удобрения они платят теперь на 300% больше. Протестующие призвали правительство срочно снизить цены и уменьшить налоги.

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