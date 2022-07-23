FP назвал итоги поездки Путина на Ближний Восток успешнее результатов Байдена

Президент России Владимир Путин остается «способным игроком» на Ближнем Востоке, это продемонстрировали результаты визита российского лидера в регион, в противовес можно поставить тур по ближневосточным странам главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом 20 июля пишет журнал Foreign Policy.

«Путин не только остается способным игроком на Ближнем Востоке, но и имеет там добровольных партнеров», — говорится в статье.

В то же время визит Байдена на Ближний Восток показал скудные результаты. Страны региона, особенно Персидского залива, не желают отказываться от отношений с РФ и КНР, уточнил автор материала.

В пример приводится тот факт, что американский лидер не смог убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке Вашингтона».

Ранее, 19 июля, президент России прибыл с однодневным визитом в Тегеран, для того чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Переговоры длились более часа. По итогам Турция, Иран, РФ пришли к соглашению по сирийскому вопросу, отметив необходимость США покинуть страну, а также прекратить вывозить из Сирии нефть.

Также президент РФ поговорил и с иранским коллегой. В ходе встречи с Раиси он подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота.

Китайская газета Global Times назвала переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране «ответным ударом» на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе.

До этого, Джо Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай.

По мнению The Wall Street Journal, поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. Хаус, в частности, указала на то, что американский лидер заявил наследному принцу, что считает его виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи.