Реклама
Прямой эфир
Мир
Помощник Байдена опроверг планы США передать Киеву ракеты ATACMS
Общество
Иммунолог назвал штамм COVID-19 «Кентавр» признаком окончания пандемии
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже
Культура
Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Спорт
ФК «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо
Общество
Стало известно состояние отравившихся парами хлора в аквапарке в Анапе
Общество
Сильный смерч под Туапсе попал на видео
Мир
Литовский ж/д перевозчик заявил о возобновлении транзита в Калининград
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%

FP назвал итоги поездки Путина на Ближний Восток успешнее результатов Байдена

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин остается «способным игроком» на Ближнем Востоке, это продемонстрировали результаты визита российского лидера в регион, в противовес можно поставить тур по ближневосточным странам главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом 20 июля пишет журнал Foreign Policy.

Трех единство: о чем договорились лидеры РФ, Ирана и Турции в Тегеране
И к каким выводам пришли Путин и Эрдоган в вопросах экспорта зерна с Украины

«Путин не только остается способным игроком на Ближнем Востоке, но и имеет там добровольных партнеров», — говорится в статье.

В то же время визит Байдена на Ближний Восток показал скудные результаты. Страны региона, особенно Персидского залива, не желают отказываться от отношений с РФ и КНР, уточнил автор материала.

В пример приводится тот факт, что американский лидер не смог убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана «действовать по указке Вашингтона».

Ранее, 19 июля, президент России прибыл с однодневным визитом в Тегеран, для того чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Переговоры длились более часа. По итогам Турция, Иран, РФ пришли к соглашению по сирийскому вопросу, отметив необходимость США покинуть страну, а также прекратить вывозить из Сирии нефть.

Также президент РФ поговорил и с иранским коллегой. В ходе встречи с Раиси он подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота.

Китайская газета Global Times назвала переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана в Тегеране «ответным ударом» на попытки Вашингтона утвердить свое влияние в регионе.

До этого, Джо Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай.

По мнению The Wall Street Journal, поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. Хаус, в частности, указала на то, что американский лидер заявил наследному принцу, что считает его виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022