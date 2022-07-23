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В Грузии начнет работать интернет Starlink в 2023 году

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Жители Грузии получат доступ к высокоскоростному интернету Starlink от компании Space X в 2023 году. Соответствующее заявление сделало Министерство экономики и устойчивого развития страны в пятницу, 22 июля.

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«Грузия станет первой страной в регионе, где начнет работать проект Starlink компании SpaceX», — говорится в публикации ведомства в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В первую очередь к спутниковой системе Starlink подключат технопарки Агентства инноваций и технологий на территории государства, а впоследствии — рядовых абонентов.

Предполагается, что использование скоростного интернета будет способствовать улучшению гражданских услуг, повышению уровня образования и безопасности, а также внедрению новых продуктов в IT-сфере.

Компания Starlink Georgia была зарегистрирована в конце июня, а позже комиссия по коммуникациям Грузии предоставила компании авторизацию для начала работы в республике.

19 января SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с партией из мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Общая сумма инвестиций в проект, призванный обеспечить высокоскоростным интернетом людей по всему миру, оценивается в $10 млрд.

22 июня 2021 года президент авиакосмической корпорации Гвинн Шотвелл на технологической веб-конференции Macquarie Group сообщила, что компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует к осени обеспечить беспроводным интернетом весь мир при помощи спутниковой системы Starlink.

Также в 2021 году Федеральная комиссия по связи США дала разрешение SpaceX разместить некоторые спутники Starlink на более низкой околоземной орбите, чем планировалось. Ожидается, что это поможет предоставить высокоскоростной интернет людям, которые сейчас не имеют к нему доступ.

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