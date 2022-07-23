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Bloomberg: поставки нефти с Ближнего Востока в Европу могли увеличиться на 90%

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Поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу могли увеличиться до 2,2 млн баррелей в сутки. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает агентство Bloomberg.

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Отмечается, что эти показатели на 90% больше, чем в январе 2022 года.

Данные трекинга морских судов показали, что Саудовская Аравия в июле отправляла в Европу по трубопроводу Sumed более 1 млн баррелей нефти в сутки. По данным агентства, это вдвое превышает объемы, зафиксированные в аналогичный период прошлого года.

Уточняется, что Ирак направляет нефть только морским путем. Танкеры, которые шли из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили около 1,2 млн баррелей нефти в сутки. При этом больше всего нефти отгружалось именно в Ираке.

Агентство указало на то, что страны наращивают поставки нефти на европейский рынок в связи с санкциями Евросоюза (ЕС) в отношении сырья из России.

Ранее, 19 июля, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд не видит нехватки нефти на рынке энергоресурсов.

Накануне сообщалось, что мировые цены на нефть пошли вверх на фоне поездки президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,89%, до $103,07 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до $96,3.

Между тем издание Al Quds Al Arabi сообщило, что провальное турне президента США по Ближнему Востоку показало масштабы дипломатического поражения Вашингтона.

До этого, 16 июля, Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. Он заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай. Во время своей поездки в Саудовскую Аравию Байден намеревался попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal указала на то, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. В материале отметили, что этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления отношений.

До этого, 6 июля, сообщалось, что Саудовская Аравия предлагает некоторые сорта своей нефти с существенной скидкой. Так, клиентам в США и Европе было предложено приобрести Arab Heavy и Arab Medium.

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