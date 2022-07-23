Представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение по экспорту зерна

Соглашение об экспорте украинского зерна было подписано в пятницу, 22 июля, в Стамбуле при участии министра обороны России Сергея Шойгу, министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, главы военного ведомства Турции Хулуси Акара и генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.

Для облегчения поставок сельскохозяйственной продукции из Украины на мировые рынки было решено открыть выход грузовых судов в Черное море из трех портов, включая Одессу. Безопасность движения будет обеспечиваться турецкой и украинской сторонами.

Кроме того, в этот день состоялось подписание меморандума о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как отметил глава МО России, документы нацелены на решение продовольственного кризиса и представляют собой единый пакет.

В свою очередь генсек ООН назвал успешное завершение встречи в Стамбуле важнейшим достижением за всё время его пребывания на посту.

23 июля начнется работа над созданием совместного координационного центра по вывозу зерна. Как отметил высокопоставленный представитель ООН, в организации уже обсуждали, кого направят туда на временной основе до определения постоянно действующего состава. Известно, что в центр войдут представители России, Турции и Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров результаты международного взаимодействия подчеркивает искусственность попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.