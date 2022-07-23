Реклама
Прямой эфир
Мир
Помощник Байдена опроверг планы США передать Киеву ракеты ATACMS
Общество
Иммунолог назвал штамм COVID-19 «Кентавр» признаком окончания пандемии
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже
Культура
Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Спорт
ФК «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо
Общество
Стало известно состояние отравившихся парами хлора в аквапарке в Анапе
Общество
Сильный смерч под Туапсе попал на видео
Мир
Литовский ж/д перевозчик заявил о возобновлении транзита в Калининград
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%

Представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение по экспорту зерна

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соглашение об экспорте украинского зерна было подписано в пятницу, 22 июля, в Стамбуле при участии министра обороны России Сергея Шойгу, министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, главы военного ведомства Турции Хулуси Акара и генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.

Свобода вывоза: что вошло в соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН
И когда подписанные в Стамбуле документы вступят в действие

Для облегчения поставок сельскохозяйственной продукции из Украины на мировые рынки было решено открыть выход грузовых судов в Черное море из трех портов, включая Одессу. Безопасность движения будет обеспечиваться турецкой и украинской сторонами.

Кроме того, в этот день состоялось подписание меморандума о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как отметил глава МО России, документы нацелены на решение продовольственного кризиса и представляют собой единый пакет.

В свою очередь генсек ООН назвал успешное завершение встречи в Стамбуле важнейшим достижением за всё время его пребывания на посту.

23 июля начнется работа над созданием совместного координационного центра по вывозу зерна. Как отметил высокопоставленный представитель ООН, в организации уже обсуждали, кого направят туда на временной основе до определения постоянно действующего состава. Известно, что в центр войдут представители России, Турции и Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров результаты международного взаимодействия подчеркивает искусственность попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022