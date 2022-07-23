Кандидат в премьеры Британии Трасс назвала себя бунтаркой

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала себя бунтаркой, которая хочет изменить то, как работает британское правительство. Об этом Трасс рассказала в опубликованном в пятницу, 22 июля, интервью газете Daily Telegraph.

«Я воспринимаю себя как бунтарку, потому что я хочу изменить положение вещей», — рассказала 46-летний политик.

Трасс считает, что стране необходимы срочные изменения, поскольку британская экономика последние два десятилетия не испытывала мощного роста.

Кроме того, считает кандидат на пост следующего премьера страны, Великобритания пережила «мощный глобальный постпандемийный экономический шок», а в данный момент испытывает на себя последствия конфликта на Украине.

«Я хочу делать вещи по-другому, быть смелой, чтобы мы стали великой державой с высокими темпами роста и высокой производительностью», — продолжала Трасс.

По данным опроса среди экспертов, проведенного «Известиями», действующая глава МИД Лиз Трасс могла бы одержать победу над бывшим министром финансов Риши Сунаком, если бы голосование состоялось прямо сейчас.

Как заявил 21 июля член палаты лордов от Консервативной партии пожизненный пэр Ричард Балф, Риши Сунак склонен к более осторожным шагам во внешней политике, нежели его соперница в борьбе за должность премьер-министра Лиз Трасс. Он сравнил поведение и политику Трасс с холодной войной.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.