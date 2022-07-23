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ЦБ понизил ключевую ставку до 8% годовых

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В России понизили ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — с 9,5 до 8% годовых в связи с низкими темпами темпами роста потребительских цен и замедлением годовой инфляции. Об этом сообщил 22 июля Центробанк (ЦБ).

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«Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения и бизнеса достигнули уровней весны 2021 года. Пи этом снижение деловой активности происходит медленнее, чем ЦБ предполагал в июне.

Между тем, регулятор отметил по-прежнему сложные внешние условия для российской экономики, что ограничивает экономическую деятельность.

В Банке добавили, что следующим этапом будут оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. Как прогнозируется, годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев назвал снижение ставки ЦБ позитивным сигналом для бизнеса и потребителей. Снижение ставки повысит надежность экономики торговли, даст возможность привлекать ресурсы для импортозамещения как товаров, так и технологий, считает Караваев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что решение снизить ключевую ставку является логичным шагом, необходимым для возвращения банков к нормальной кредитной активности. Он отметил, что другим важным фактором стимулирования кредитной активности должна стать общая макроэкономическая стабилизация, которая позволит банкам провести переоценку рисков.

Как рассказали в ВТБ «Известиям», решение регулятора о снижении ставки однозначно откроет «окно возможностей» для российских заемщиков. При этом темпов кредитных продаж на уровне 2021 года в этом году ждать не стоит.

Понижение стало пятым кряду, теперь ставка зафиксирована на уровне ниже, чем было до 24 февраля.

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