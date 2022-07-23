Эксперт назвал способ перебороть страх водить автомобиль

Если у человека есть автофобия, ему стоит пройти курсы повышения водительского мастерства. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм».

При этом, по его словам, сначала необходимо понять, чем этот страх вызван.

«Возможно, это связано с тем, что вы испытываете проблемы с парковкой или выездом со двора, поскольку сталкиваетесь с маневрированием в узких пространствах, а габариты автомобиля не чувствуете в должной мере», — отметил эксперт.

Он пояснил, что чаще всего это связано с недостаточным уровнем водительского мастерства. Васильев порекомендовал в таком случае практиковать вождение с опытным водителем или пойти на специальные курсы.

Эксперт также указал на то, что водитель может обратиться к психологу, если его страх связан с неудачным предыдущим опытом или аварией.

Ранее, 20 июля, основатель сервиса по аренде транспорта Raddy Константин Калинов назвал отказ тормозов наиболее опасной неисправностью. По его словам, к такой проблеме могут привести неисправности в системе впуска тормозной жидкости, ее нерегулярная замена, несоответствие жидкости требованиям производителя, разгерметизация системы и др. В таком случае можно попробовать воспользоваться ручным тормозом или тормозить двигателем. При этом ручник может помочь на скорости не более 40 км/ч.

До этого, 13 января, исследование экспертов сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» и сервиса по безопасному заказу услуг «СберУслуги» показало, чего больше всего боятся начинающие российские водители. Отмечается, что они боятся сломать машину, что над ними будут смеяться. Некоторым кажется, что они все время нарушают ПДД, поэтому они боятся, что их остановит ДПС. В связи с этим эксперты советуют новичкам совершать первые поездки в компании опытных знакомых и практиковаться вместе с ними на разных видах парковок.