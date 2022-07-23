Роспотребнадзор оценил риск завоза вируса полиомиелита в Россию

Риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран в Россию сохраняется, сообщили ТАСС в субботу, 23 июля, в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Учитывая высокие темпы миграции населения в мире, на сегодняшний день сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, дикий полиовирус типа 1 способен вызывать необратимые параличи. Опасность распространения сейчас сохраняется в Афганистане и Пакистане. При этом завоз вируса в 2022 году уже был зарегистрирован в Мозамбике и Малави, уточнили в пресс-службе.

Накануне, 22 июля, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что вспышка полиомиелита в России маловероятна.

Он напомнил, что в 2021 году исполнилось 25 лет с начала реализации программы ликвидации полиомиелита в России. При этом, по его словам, в ряде стран заболевание продолжает распространяться.

Днем ранее департамент здравоохранения округа Рокленд и штата Нью-Йорк в США сообщил о первом с 1979 года случае заражения полиомиелитом у одного из местных жителей. Региональные власти призвали медицинских работников и госслужащих внимательно следить за возможными новыми случаями инфицирования. Гражданам же рекомендовали получить вакцину от полиомиелита или сделать бустерную дозу препарата.