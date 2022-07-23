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Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

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Фото: TASS/Armed Forces of Ukraine/Cover Images via ZUMA Press
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Украинские военные обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив одну ракету из американских РСЗО Himars. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.56 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО Himars (одна ракета)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее в этот день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в поселке Хорошее зернохранилище попало под удар американских ракет (РСЗО) Himars. Ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия, уточнил он.

Мирошник выразил уверенность, что Вашингтон, выделяя высокоточное оружие, рассчитывал, что ВСУ будут применять их именно по отношению мирного населения и объектов инфраструктуры.

В то же время официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении четырех установок HIMARS с 5 по 20 июля. Две из четырех установок были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина были ликвидированы в районе Красноармейска, а последний РСЗО — в ДНР, на восточной окраине Константиновки, уточнил он.

До этого, 21 июля, сообщалось, что ВСУ нанесли удар из американской ракетной системы залпового огня HIMARS по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу. Предприятие является гражданским и не занимается выпуском какой-либо военной продукции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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