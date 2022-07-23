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Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Малооблачную погоду без осадков прогнозируют в столице в субботу, 23 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до +28…+30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14...+16 градусов. Ночью будет переменная облачность.

Прогнозируется северный ветер со скоростью 3–8 м/с. В ночное время ветер примет западное направление, скорость будет равна 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 747–748 мм ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что в Москве в субботу и воскресенье в дневное время ожидается сильная жара, в связи с этим объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В субботу при этом предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 мск.

Как рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, жаркая погода в выходные дни в столице будет определена областью повышенного атмосферного давления и антициклоном. При этом метеоролог отметила, что территория мегаполиса большая, и не исключила, что в центре, где много асфальта и высотных домов, температура может быть и выше.

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