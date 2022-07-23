Пушков заявил о почти безнадежных перспективах экономики Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины.

«В экономической войне Запада против России западными лидерами совершенно забыта Украина, словно это просто «территория на выброс». Экономические перспективы Украины практически безнадежны», — подчеркнул российский сенатор.

22 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C».

Такой уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

Кроме того, прогнозируется сокращение украинской экономики на 33% в 2022 г. с неглубоким восстановлением на 4% в 2023 г. Инфляция может вырасти до 30% к концу следующего года. долг сектора госуправления вырастет на 48% в 2022 году, до 92% ВВП, и до 103% в 2023 году.

19 июля представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас заявил, что финансовая ситуация на Украине тяжелая, но страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу. При этом он отметил, что ежемесячный дефицит бюджета страны составляет €5 млрд.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до «Caa3» — третьего самого низкого уровня. Уточнялось, что способность страны оплачивать внешний долг в среднесрочной перспективе невелика.