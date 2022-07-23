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Пушков заявил о почти безнадежных перспективах экономики Украины

Российский сенатор Пушков: перспективы экономики Украины практически безнадежны
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины.

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«В экономической войне Запада против России западными лидерами совершенно забыта Украина, словно это просто «территория на выброс». Экономические перспективы Украины практически безнадежны», — подчеркнул российский сенатор.

22 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «CCC» до «C».

Такой уровень говорит о преддефолтном состоянии экономического положения в стране.

Кроме того, прогнозируется сокращение украинской экономики на 33% в 2022 г. с неглубоким восстановлением на 4% в 2023 г. Инфляция может вырасти до 30% к концу следующего года. долг сектора госуправления вырастет на 48% в 2022 году, до 92% ВВП, и до 103% в 2023 году.

19 июля представитель Евросоюза в Киеве Матти Маасикас заявил, что финансовая ситуация на Украине тяжелая, но страна вряд ли объявит дефолт по внешнему долгу. При этом он отметил, что ежемесячный дефицит бюджета страны составляет €5 млрд.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до «Caa3» — третьего самого низкого уровня. Уточнялось, что способность страны оплачивать внешний долг в среднесрочной перспективе невелика.

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