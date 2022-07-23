НХЛ начала расследовать групповое изнасилование с участием хоккеистов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) начала расследование по факту предполагаемого случая сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной Канады в 2003 году. Об этом в пятницу, 22 июля, говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

«Нам стало известно об ужасных обвинениях в адрес членов молодежной сборной Канады в сезоне-2002/03. Национальная хоккейная лига изучит эти обвинения и примет соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) узнала о случившемся от журналиста TSN Рика Уэстхеда 21 июля. Организация связалась с полицией города Галифакс, в котором проводились матчи мирового первенства, а также попросила журналиста связаться с полицией.

Кроме того, в середине июля стало известно, что Федерация хоккея Канады возобновила расследование скандала вокруг бывших игроков молодежной сборной.

По данным TSN, в апреле некая женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском. По ее словам, она неоднократно подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере в 2018 году.

Ответчиками по делу выступали Hockey Canada, Канадская хоккейная лига (CHL), а также восемь неназванных игроков CHL, в том числе члены молодежной сборной Канады 2018 года, однако обвинения не были доказаны в суде.

Ранее, 4 июля, сообщалось об аресте футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ) по подозрению в изнасиловании. Отмечалось, что следствие не раскрывает его имя, но футболист, вероятно, поедет на ЧМ-2022 в Катар. Также сообщается, что ему более 20 лет.

Спортсмена задержали в понедельник утром в северной части Лондона. В июне игрок совершил нападение на 20-летнюю женщину. В полиции подтвердили факт ареста. В клубе также уже проинформированы о сложившейся ситуации.