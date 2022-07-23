Кадыров сообщил о покупке «Ахмат-мобилей» для чеченских военных

Республика Чечня приобрела бронемашины «Ахмат», собранные по пожеланиям военных, участвующих в спецоперации по защите населения Донбасса. Об этом сообщил 22 июля глава республики Рамзан Кадыров.

«Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, «АХМАТ-мобиль» — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что в республике закончилось формирование трех батальонов и полка Минобороны РФ, у бойцов есть все необходимое обмундирование и оружие.

Строительные работы в гарнизонах завершатся в ближайшее время, заключил глава республики.

Ранее, 18 июля, Рамзан Кадыров с предложением разместить системы противовоздушной обороны в горах Чечни. Он уточнил, что такое стратегическое военное решение необходимо России в современных условиях. В качестве упреждающей меры он предложил развернуть базы систем ПВО в танковой части в Шалинском районе.

До этого, 7 июля, глава Чеченской Республики встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися в регион после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Спецподразделения продемонстрировали успехи в ходе спецоперации и пресекли «спекуляции об обособленности» чеченского народа от России, заявил Кадыров.

Специальная военная операция защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля, продолжается. Боевые действия начались на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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