Реклама
Прямой эфир
Мир
Помощник Байдена опроверг планы США передать Киеву ракеты ATACMS
Общество
Иммунолог назвал штамм COVID-19 «Кентавр» признаком окончания пандемии
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже
Культура
Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Спорт
ФК «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо
Общество
Стало известно состояние отравившихся парами хлора в аквапарке в Анапе
Общество
Сильный смерч под Туапсе попал на видео
Мир
Литовский ж/д перевозчик заявил о возобновлении транзита в Калининград
Экономика
Набиуллина исключила необходимость системной капитализации банковской системы
Мир
IKEA приостановила онлайн-распродажу до конца выходных
Общество
План по обустройству шумовых полос в Подмосковье выполнен на 30%

Кадыров сообщил о покупке «Ахмат-мобилей» для чеченских военных

0
Фото: t.me/RKadyrov_95
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Республика Чечня приобрела бронемашины «Ахмат», собранные по пожеланиям военных, участвующих в спецоперации по защите населения Донбасса. Об этом сообщил 22 июля глава республики Рамзан Кадыров.

«Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, «АХМАТ-мобиль» — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — написал он в своем Telegram-канале.

Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение
Освобождение этих городов вскроет оборону украинских вооруженных формирований в Донбассе, считают эксперты

Кадыров добавил, что в республике закончилось формирование трех батальонов и полка Минобороны РФ, у бойцов есть все необходимое обмундирование и оружие.

Строительные работы в гарнизонах завершатся в ближайшее время, заключил глава республики.

Ранее, 18 июля, Рамзан Кадыров с предложением разместить системы противовоздушной обороны в горах Чечни. Он уточнил, что такое стратегическое военное решение необходимо России в современных условиях. В качестве упреждающей меры он предложил развернуть базы систем ПВО в танковой части в Шалинском районе.

До этого, 7 июля, глава Чеченской Республики встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися в регион после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Спецподразделения продемонстрировали успехи в ходе спецоперации и пресекли «спекуляции об обособленности» чеченского народа от России, заявил Кадыров.

Специальная военная операция защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля, продолжается. Боевые действия начались на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022