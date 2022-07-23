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Пушков счел невозможными тотальную блокаду России санкциями Запада

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Западным государствам не удается ввести всеобъемлющие санкции против России, заявил 22 июля член Совета федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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Также, по его словам, Западу не удалось заблокировать экспорт отечественной продукции.

«Развитие событий показывает, что коллективному Западу не удается ввести всеобъемлющие санкции против России и заблокировать российский экспорт. Курс на санкционную войну столкнулся с потребностями как самого Запада, так и незападного мира, нуждающегося в поставках из России, и вступил в противоречие со структурой международных экономических потребностей», — написал он.

Пушков отметил, что Запад, тем не менее, не откажется от своего курса. Однако, считает Пушков, он ни к чему не приведет.

«Но это означает, что тотальная санкционная блокада России неосуществима и невозможна по определению», — добавил сенатор.

Накануне, 21 июля, экс-лидер парламентской фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой. По ее мнению, Германия не сможет выжить без российского сырья. Она призвала власти страны стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной.

Также 20 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом заявления Белого дома о международной изоляции России. Она отметила отсутствие логики в позиции США.

17 июня газета Die Welt отметила, что на фоне ситуации на Украине Россию поддерживают гораздо больше стран, чем предполагали на Западе. А значит, стратегия по изоляции РФ не работает.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против РФ. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Цели спецоперации России, которая началась 24 февраля, — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской области. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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