Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже

ДТП с участием автобуса произошло в пятницу, 22 июля, в Воронеже, пострадали пять человек.

Участниками происшествия стали автобус ПАЗ и Lada Granta.

При этом все пострадавшие — водитель и пассажиры — находились в салоне легковушки. Они госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

19 июля в Казани произошло ДТП с участием автобуса и троллейбуса, в результате шесть человек пострадали. По словам водителя автобуса, ему стало плохо за рулем.