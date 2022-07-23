ФК «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракты с игроками из Бразилии Малкомом и Клаудиньо. Соответствующее объявление было опубликовано на официальном сайте в пятницу, 22 июля.

«Сразу после матча с «Крыльями Советов» сине-бело-голубые подписали обновленные соглашения с бразильскими футболистами: Малком продлил контракт с клубом еще на три года, Клаудиньо — еще на два. Таким образом, по условиям контрактов игроки будут выступать за «Зенит» до конца сезона-2026/27», — сообщили представители ФК.

Ранее в этот день представители Северной столицы обыграли футболистов из Самары со счетом 3:0 на домашнем поле.

Как отметил в беседе с ТАСС генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, изначально предполагалось, что контракты спортсменов будут продлены, только если петербуржцы одержат верх над соперниками.

«Ребята не только выиграли с командой, но и отличились результативными действиями. Поэтому с удовольствием контракты были подписаны. Это значит, что положен конец слухам, спекуляциям, троллингу, хайпу и всем остальным иностранным словам», — подытожил Медведев.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе команды он провел 77 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 20 голевых передач. Вместе с ФК бразильский полузащитник стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл суперкубок и один раз — кубок страны.

Ровесник Малкома Клаудиньо стал частью санкт-петербургской команды в августе 2021 года. В составе «Зенита» он выиграл чемпионат России и суперкубок страны. Спортсмен провел 33 игры, в которых забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.