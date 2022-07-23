Туристка поругалась с парнем и выбросила его с балкона отеля в Турции

В турецкой провинции Анталья 31-летняя британка Мэри Мейерс Кейли поругалась со своим молодым возлюбленным на почве ревности и, предположительно, сбросила его с балкона пятизвездочного отеля. 22-летний Пеграм Рис упал с 30-метровой высоты и скончался от полученных травм, сообщили в турецком издании HaberTurk.

В ходе расследования было установлено, что влюбленные спорили и дрались в комнате до инцидента. Как показал осмотр их гостиничного номера, на простыне и подушке на двуспальной кровати, на стенах и прямо перед балконной дверью были пятна крови. При этом в гостиничном номере не было обнаружено никаких режущих, колющих предметов.

Сотрудники отеля также рассказали, что молодые люди были сильно пьяны в день инцидента, а молодому человеку отказали в алкоголе уже около 20:00. В крови Риса также нашли наркотики.

Обвинения в убийстве молодого человека, как пишут в The Sun, женщина отрицает, заявляя, что у избранника были суицидальные мысли. По версии Кейли, она ушла спать в одиночестве, однако Рис якобы ворвался в номер, начал с ней драться, поранив ей руку. Кейли ушла промыть рану, а когда вернулась, избранника уже не было.

После того как парень, по словам британки, исчез, туристка спустилась на ресепшен отеля и спросила, не видели ли его. Сотрудники гостиницы ее не поняли, после чего она вернулась в номер, легла спать, а позже была разбужена полицейскими.

При этом Кейли призналась полиции, что в день происшествия поссорилась со своим парнем, узнав, что он изменил ей с бывшей девушкой.

Девушка, которая была взята под стражу, обвиняется в преднамеренном убийстве. Ей грозит до 24 лет лишения свободы.

5 июня суд арестовал 17-летнего подростка Кирилла, обвиняемого в убийстве дочери замминистра строительства Подмосковья Марата Сибатулина, до 3 августа. По предварительным данным, 17-летний подросток совершил убийство из ревности.

Тело 17-летней Евы с ножевыми ранениями было обнаружено в пятницу, 3 июня, в заброшенном доме вблизи подмосковного села Немчиновка Одинцовского городского округа. Как сообщил источник «Известий», за несколько дней до происшествия у пары произошел конфликт и молодые люди решили выяснить отношения. Предположительно, вновь возникшая словесная перепалка и закончилась убийством.